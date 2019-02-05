تفاصيل اجتماع الرئيس الفلسطيني مع نظيره النمساوي

وكالات

التقى محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، اليوم ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، مع ألكسندر فان دير بيلين الرئيس النمساوي.

واطلع الرئيس عباس، الرئيس الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية.

واشار الرئيس عباس، إلى أهمية انتخاب دولة فلسطين رئيساً لمجموعة 77+ الصين، مؤكدا انها ترسخ مكانة فلسطين كدولة هامة على الصعيد الدولي.

واكد عباس أن تعنت الحكومة الاسرائيلية وإصرارها على التنكر لالتزامات العملية

السلمية والمضي قدما في سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات هي التي اوصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود.

وأوضح، ان قرارات الادارة الأميركية الأخيرة المنحازة للاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل، جعل استمرار الدور الأميركي كوسيط وحيد غير مقبول، وأن هناك ضرورة لوجود آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السلمية، مؤكدا أهمية الدور الأوروبي. وفق

وكالة وفا.

وشدد الرئيس، على اهمية العلاقات الثنائية المميزة التي تربط الشعبين الصديقين الفلسطيني والنمساوي، وحرص فلسطين على تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه النمسا للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع، رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالك، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى النسما صلاح عبد الشافي.