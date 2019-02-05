هاواي تحظر بيع السجائر

وكالات

طرح البرلمان في هاواي مشروع قانون يحظر بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن مائة عام في الولاية.

ويقترح مشروع القانون رفع الحد الأدنى للسن لشراء السجائر تدريجيا، وفقا لوثيقة على الموقع

الإلكتروني للهيئة التشريعية.

لذلك في عام 2020 يمكن رفعه إلى 30 سنة في 2021 إلى 40 سنة في 2022، وإلى 50 سنة في 2023،

وإلى 60 سنة، وأخيرا إلى 100 سنة في عام 2024.

ووفقا للوثيقة، كان الدافع وراء صياغة مشروع قانون رفع الحد العمري هو خطر التدخين على الصحة، حسب ما أورده موقع "سبوتنيك".

وفي هاواي لا يُسمح بمن هم دون الـ21 عاما شراء التبغ.