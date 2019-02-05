أردوغان: فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها الرحيل

وكالات:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدول الغربية باعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، تنتهك المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي.

وقال أردوغان: "كيف من الممكن الاعتراف بشخص كرئيس للبلاد، ولم يشارك حتى في الانتخابات الرئاسية؟

ماذا عن الديمقراطية؟ أين المبادئ التي تحترمونها؟ هذا النهج غير مقبول على الإطلاق"، حسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف: "فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها مغادرة منصبه".

وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من

دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مؤقتا للبلاد.

وردا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية أن "الحكومة ستقوم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية حتى ترفض هذه الدول خطط المتآمرين، وعودة الأوضاع إلى نصابها على حلبة القانون الدولي".