كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. توقيع اتفاق سلام بين أفريقيا الوسطى وحركات مسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، الثلاثاء، بالأحرف الأولى اتفاقا للسلام والمصالحة مع 14 حركة مسلحة، خلال حفل أقيم في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد محادثات استغرقت أسبوعين.

جاء ذلك بحضور الرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس أفريقيا الوسطى، فاوستان تودايرا، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وبعد توقيع نص "اتفاق الخرطوم"، صافح ممثلو المجموعات المسلحة الأربعة عشر تواديرا والبشير، أمام سفراء ودبلوماسيين أجانب.

وأعلنت حكومة ورئاسة أفريقيا الوسطى أن توقيع الاتفاق رسميا سيتم في العاصمة بانغي "في الأيام المقبلة".