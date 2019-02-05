كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المفوضية الأوروبية يستقبل "ماي" الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الخميس المقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبحث قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقًا لما أعلنه اليوم المتحدث باسم المفوضية.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي صرح فيه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، أن الاتحاد مستعد للبحث عن حلول بديلة خلال المرحلة الانتقالية التي ستتبع انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

وقالت تيريزا ماي يوم الأحد إنها ستسعى إلى حل عملي لحالة الجمود في البرلمان على شروط خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، عندما تحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل.

وفي مقال بصحيفة "صنداي تليجراف"، ألقت ماي الضوء على الطريقة التي تنوي اتباعها لحل المشكلة الرئيسية التي أثارت معارضة نواب حزبها، وهي ترتيبات ما بعد الخروج للحدود بين المملكة المتحدة وإيرلندا.

وحظت خطط ماي للخروج من التكتل بهزيمة برلمانية قاسية في الشهر الماضي، ونصحها نواب يوم الثلاثاء الماضي بالعودة إلى بروكسل للتفاوض من جديد على ترتيبات إيرلندا الشمالية، وكتبت تقول إن "النواب سيكونون سعداء بالترتيب الحالي الخاص بإيرلندا إذا كان هناك حد زمني، أو آلية خروج من جانب واحد".

ولكن مفاوضي إيرلندا والاتحاد الأوروبي، رفضوا أي حد زمني لترتيب خاص بإيرلندا، وهي مجموعة من الخطط الاحتياطية التي ستبقي الحدود بين المملكة المتحدة وإيرلندا مفتوحةً إذا أخفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق تجاري طويل الأمد خلال محادثات بينهما في المستقبل.

ويخشى مؤيدو الخروج أن يمنح ترتيب خاص بإيرلندا لأجل غير مسمى، الاتحاد الأوروبي فرصة الاعتراض على ترتيبات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى في المستقبل، ويُضعف الروابط الاقتصادية بين إيرلندا الشمالية، وباقي المملكة المتحدة.