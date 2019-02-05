كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتوعد إسرائيل برد حاسم ما لم تكفّ عن ضرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إسرائيل بالرد في حال استمرت بضرب سوريا. وقال شمخاني خلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم: "نرفض العدوان الإسرائيلي على سوريا ونعتبره انتهاكا للسيادة السورية. وفي حال تواصل العدوان الإسرائيلي على دمشق، سيتم تفعيل تدابير متخذة للردع والرد الحاسم والمناسب". وشدد شمخاني على أنه في حال استمرت إسرائيل في "العدوان على سوريا ستتلقى درسا يعتبر منه قادة إسرائيل". وأشار إلى أن "التعاون بين طهران ودمشق في محاربة الإرهاب سيستمر حتى انتهاء الأزمة في سوريا"، مؤكدا أن بلاده "لن تبخل على سوريا بأي مساعدات أو استشارات في مرحلة إعادة الإعمار كما وقفت إلى جانبها في محاربة الإرهاب".

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