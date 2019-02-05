كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": نقص التمويل قد يعيق أكثر من نصف الانتخابات المحلية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، إن 69 مجلس محلي على الاقل من بين 120 مجلسًا في ليبيا قد لا تجري انتخابات في مارس، بسبب نقص التمويل من جانب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

وأضاف "بن تاهية" لـ"رويترز"، أن إجراء انتخابات لتجديد المجالس المحلية يتطلب ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي (36 مليون دولار)، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 30 % فقط من تلك الميزانية.

وأوضح المسؤول، أنه بدون تمويل من الحكومة، لا تستطيع اللجنة إطلاق برامج توعية حول أهمية الانتخابات المحلية.

وكانت قد سمحت السلطات الليبية بإجراء انتخابات محلية في العام 2013، في محاولة لإنهاء تراث الإدارة الذي استمر لعقود، ومساعدة المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها المحلية.

لكن تدهور الأوضاع الأمنية بعد الإطاحة بمعمر القذافي منذ فترة طويلة والتمويل غير القانوني أعاق العملية.