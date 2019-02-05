بعد 3 سنوات من العمل.. جطو: تقرير افتحاص الـOCP جاهز وسنتداول فيه الثلاثاء المقبل

بعد ثلاث سنوات من الاشتغال، على افتحاص المكتب الشريف للفوسفاط، ولأول مرة، كشف ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن أن التقرير أصبح جاهزا، وسينشر قبل نهاية هذا الشهر.

وقال جطو، صباح اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لتقرير المجلس حول صندوق الإيداع والتدبير، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، “تقرير الـOCP جاهز سنتداول فيه الثلاثاء المقبل وسيصدر قبل نهاية الشهر”.

وأضاف المتحدث: “يولي المجلس اهتماما خاصا للأجهزة العمومية ذات الطابع الاستراتيحي، لذلك قمنا بمراقبة عمل صندوع الايداع والتدبير، راقبنا الصندوق والشركات الفرعية التابعة له وستصدر تقارير عنها”، مشيرا إلى “وجود 146 شركة فرعية تم افتحاصها”.

وكان ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أعلن في نونبر 2017، عن قرب نشر تقرير يهم المكتب الشريف للفوسفاط، بعد سنتين من العمل في المناجم وكيفية استخراج المواد وغسلها وتسويقها، وهو عمل غير مسبوق على حد تعبيره آنذاك، واستمر قشاة المجلس في الاشتغال على التقرير منذ نونبر 2017، بعد الانتهاء من الافتحاص الميداني.