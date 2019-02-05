مصدر جامعي لـ”اليوم24″: “الجامعة هنأت قطر على تتويج منتخبها بكأس أمم آسيا”

أكد مصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأن هذه الأخيرة بعثت رسالة تهنئة للاتحاد القطري للعبة، بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الديار الإماراتية، يوم الجمعة الماضية، على حساب منتخب اليابان.

وأكد المصدر نفسه، في حديثه مع “اليوم24″ أن ” الجامعة بعثت برقية تهنئة للاتحاد القطري للعبة، مباشرة بعد تتويج منتخب العنابي، وقد باركنا فيها لكل القطريين بهذا اللقب” الذي يعتبر هو الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم في البلاد.

وقد أثير الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، حول سبب عدم نشر الجامعة لتهنئة عبر موقعها الرسمي على الانترنيت، فيما ربطه البعض الآخر بالاتفاقية التي وقعتها مع الاتحاد الإماراتي للعبة، في ظل الأزمة السياسية الحادة بين البلدين، وهو الأمر “الذي ترفض الجامعة أن يتم إقحامها فيه”، حسب تعبير المسؤول ذاته.