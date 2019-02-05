دير الأسد: شاب يهدم مكرها جزءا من منزله قيد الإنشاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم الشاب فواز موسى من بلدة دير الأسد على هدم جزء من منزله الذي كان في طور البناء في منطقة "البيارة"، وذلك بادعاء توسيع شارع في المكان.

وعلم "عرب 48" من أحد المواطنين في دير الأسد، أن صاحب المنزل تلقى أمرا بالهدم، وبدوره قام بتنفيذه بيديه تفاديا للغرامات المالية الباهظة التي قد تترتب عليه فيما بعد.

وأعرب مواطنون من البلدة عن استنكارهم وتضامنهم مع صاحب المنزل.

وجاء في تعقيب صادر عن المجلس المحلي، أنه "جرى الاجتماع مع صاحب المنزل في المجلس المحلي بعد تسلمه أمر الهدم لكون قسم من المنزل تم بناؤه في الشارع المخطط بالمنطقة، وبناء عليه اتفقنا على أن يتم هدم الجزء الذي تم بناؤه في الشارع وسيعمل المجلس المحلي كل ما بوسعه لمساعدة المواطن فواز موسى حتى استصدار التراخيص اللازمة لبقية البناء ضمن القانون".

ودعا المجلس المحلي "المواطنين لاستصدار التراخيص اللازمة للبناء ضمن التخطيط المفصل لقريتنا والابتعاد عن الملك العام والشوارع لنتجنب أوامر الهدم والمخالفات الباهظة".

وفي سياق ذا صلة، أقدم مواطن آخر من مدينة سخنين صباح اليوم، الثلاثاء، على هدم منزله بيديه أيضًا بذريعة البناء بدون تراخيص.

هذا، وتشهد البلدات العربية عمليات هدم بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع فيه السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.