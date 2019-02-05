القدس - بواسطة محمد عز العرب -

منــذ بدايــة الثــورة الفلســطينية، انتظــم في صفوفهــا عــدد كبير مــن المثقفين والأكاديميين أسوة ببقية قطاعات الشعب الفلسطيني. وقد أسهم هؤلاء في إبداع ونقل الرواية الفلسطينية أينما وُجدوا.

يأتي معرض "اغتيال... عن الشهداء من مثقفي الثورة" ليصوّر بورتريهات لخمس عشرة شخصية من أبرز المثقفين والأكاديميين الذين اغتالتهم إسرائيل وعملاؤها.

تمثل هذه الشخصيات نجاحات في عرض الرواية الفلسطينية، من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي والإبداعي في حقول الثقافة والمعرفة المختلفة، وأدوارًا في تمهيد الطريق ومد الجسور للعلاقات الفلسطينية مع شعوب العالم، لا سيما خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

هذا المعرض عبارة عن خمسة عشر بورتريه رسمها فنانون فلسطينيون خصيصًا لمتحف ياسر عرفات.

تنشر فُسْحَة ثقافية فلسطينية بعضًا من أعمال هذا المعرض.

بورتريه غسان كنفاني لأمجد غنام بورتريه غسان كنفاني لأمجد غنام

بورتريه وائل زعيتر لمحمد خليل بورتريه وائل زعيتر لمحمد خليل

بورتريه محمود الهمشري لمحمد الجولاني بورتريه محمود الهمشري لمحمد الجولاني

بورتريه كمال ناصر لبشار الحروب بورتريه كمال ناصر لبشار الحروب

بورتريه حنا ميخائيل لسهيل سالم بورتريه حنا ميخائيل لسهيل سالم

بورتريه هاني جوهرية لعاهد ازحيمان بورتريه هاني جوهرية لعاهد ازحيمان

بورتريه عز الدين القلق لمحمد أبو سل بورتريه عز الدين القلق لمحمد أبو سل

بورتريه نعيم خضر لرائد عيسى بورتريه نعيم خضر لرائد عيسى

بورتريه ماجد أبو شرار لدينا مطر بورتريه ماجد أبو شرار لدينا مطر

بورتريه عبد الوهاب الكيالي لأحمد كنعان بورتريه عبد الوهاب الكيالي لأحمد كنعان

بورتريه علي فودة لمحمد الحواجري بورتريه علي فودة لمحمد الحواجري

بورتريه عصام السرطاوي لمنذر جوابرة بورتريه عصام السرطاوي لمنذر جوابرة

بورتريه حنا مقبل لإبراهيم المزين بورتريه حنا مقبل لإبراهيم المزين