الرئيس السوداني يعلن حزمة إجراءات تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر

الخرطوم ـ وكالات: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حزمة إجراءات تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر.

وتضمنت الإجراءات أيضا استرداد جميع الأراضي التي خصصت لمستثمرين كبار، والتي لم يتم استغلالها، ليتم تخطيطها وتوزيعها من جديد على المنتجين الصغار والمتوسطين والجمعيات.

وتشهد السودان منذ أسابيع تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، تخللتها أعمال عنف. وتطورت الاحتجاجات إلى المطالبة بإسقاط النظام.

وانتقد البشير، في لقاء بمدينة الأبيض شمالي السودان، نظام المرابحة الذي يتبعه النظام المصرفي في السودان، ووصفه بأنه أسوأ من “النظام الربوي”.

وشدد الرئيس على ضرورة تقليص فوائد المرابحة إلى 5%، بدلا من نسبة12% المعمول بها حاليا.

وكشف البشير عن وجود اتجاه لإنشاء شركات حكومية تعمل على شراء الإنتاج من المنتجين وتسويقه داخليا وخارجيا لضمان عدم توقف دورة الإنتاج. وتضررت السودان بشدة جراء انفصال جنوب السودان، الغني بالموارد النفطية، عنها عام 2011.

إلى ذلك أعلنت ما تسمى الجبهه الثورية بالسودان وهي تحالف للحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عن وقف العدائيات بجميع مناطق العمليات للأغراض الانسانية وتجديده الي حين تحقيق السلام.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن الاسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار بمسارح العمليات بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى حين تحقيق السلام بالمنطقتين.

وأكد الطرفان المنشقان حديثا للجبهة الثورية، الإلتئام من جديد في كيان واحد واشارا الى أن الخطوة تأتي انتصارا لإرادة الثورة السودانية ولتطلعات المهمشين في ريف ومدن السودان.

وقال بيان صادر بتوقيع رئيس الحركة الشعبية مالك عقار ورئيس حركة تحرير السودان إن انتصار التظاهرات المستمرة حاليا في السودان سينهي الحرب ويمهد لتحقيق سلام عادل وشامل.

يذكر أن خلافا كان قد نشب بين أطراف الجبهة الثورية منذ عدة أعوام انقسمت معها الجبهة إلى تيارين احدهما تقوده الحركة الشعبية قطاع الشمال والتي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والآخر بقيادة حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان التي تقاتل في ولايات دارفور.