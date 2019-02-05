أردوغان: فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها الرحيل

الخليج 365/ بغداد
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدول الغربية باعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، إنما تنتهك المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي.
وأضاف: "فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها مغادرة منصبه".
وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مؤقتا للبلاد.
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدول الغربية باعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، إنما تنتهك المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي.
وقال أردوغان: "كيف من الممكن الاعتراف بشخص كرئيس للبلاد، ولم يشارك حتى في الانتخابات الرئاسية؟ ماذا عن الديمقراطية؟ أين المبادئ التي تحترمونها؟ هذا النهج غير مقبول على الإطلاق".
وأضاف: "فنزويلا ليست ولاية ليطلب من رئيسها مغادرة منصبه".
وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مؤقتا للبلاد.
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