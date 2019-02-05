أفريقيا الوسطى توقع بالأحرف الأولى اتفاق سلام مع 14 حركة مسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقَّعت حكومة أفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة الثلاثاء بالأحرف الأولى اتفاق سلام جديداً خلال حفل أقيم في الخرطوم، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووُقع الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت ويُفترض أن يُنهي سنوات من الحرب، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس أفريقيا الوسطى فوستان اركانج تواديرا.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن يوم السبت عن التوصل لاتفاق سلام لكن بنوده لم تعلن على الفور.

ويعصف العنف بجمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2013 عندما أطاحت جماعة سيليكا برئيس البلاد آنذاك فرانسوا بوزيز ما أثار رد فعل انتقامي من مليشيات أخرى.