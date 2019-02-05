انت الان تتابع فنزويلا.. اعتقال ألف شخص خلال مظاهرات ضد مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتقل نحو ألف شخص في فنزويلا منذ بداية الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت، أمس، الإثنين منظّمة "فورو بينال" غير الحكومية. وقال مدير المنظمة المدافعة عن السجناء السياسيين، ألفريدو روميرو: إنه "في الفترة ما بين 21 و31 يناير، حصلت 966 عملية اعتقال أثناء التظاهرات. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا، لا يزال هناك 700 في السجن". وأضاف روميرو "نحن نتحدث عن أكبر عدد من السجناء السياسيين المعروفين لدى فورو بينال منذ 18 عاما"، مشيرا إلى وجود 82 عسكريا بين المعتقلين.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية، فإن العدد الأكبر من الاعتقالات حصل في 23 يناير، عندما احتشد عشرات الآلاف من أنصار خوان غوايدو في تظاهرة أعلن الأخير خلالها نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، كما نددت المنظمة بـ"القمع" الذي يستهدف أولا الأحياء الفقيرة. في الوقت نفسه، سارعت عواصم أوروبية، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة