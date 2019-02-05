كندا تُخصص 53 مليون دولار لمساعدة فنزويلا

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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، تخصيص 53 مليون دولار لمساعدة أزمة اللاجئين الفنزويليين مع استضافتها قمة مجموعة «ليما» في العاصمة الكندية، إذ قال رئيس الوزراء «جستن ترودو»، خلال كلمته في العاصمة «أوتاوا»: «سيذهب الجزء الأكبر من الأموال إلى الشركاء الموثوق بهم والبلدان المجاورة لمساعدتهم على دعم فنزويلا والفنزويليين»، وتشهد القمة اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة «ليما» كندا والأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وجيانا وهندوراس وبنما وباراجواي وبيرو وسانت لوسيا مع ممثلين من دول أخرى مثل المملكة المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الإثنين، عن تأييد بلاده الكامل لرئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان جوايدو. وقال ترودو خلال اتصال هاتفي مع جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتا لفنزويلا: إنه «معجب بشجاعته وأعلن دعمه التام له». وذكر بيان للحكومة الكندية: «شدد الزعيمان على أهمية

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الإثنين، عن تأييد بلاده الكامل لرئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان جوايدو. وقال ترودو خلال اتصال هاتفي مع جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتا لفنزويلا: إنه «معجب بشجاعته وأعلن دعمه التام له». وذكر بيان للحكومة الكندية: «شدد الزعيمان على أهمية إرسال المجتمع الدولي، إشارة واضحة في ما يتعلق بعدم شرعية نظام مادورو، وضرورة احترام دستور فنزويلا». وأضاف البيان، أن جاستين ترودو وخوان غوايدو، أشارا إلى أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة في فنزويلا. وأشار إلى أن مجموعة ليما، التي ستجتمع في أوتاوا اليوم الإثنين، ستنظر في إمكانية الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لشعب فنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية العاجلة. (التفاصيل)

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