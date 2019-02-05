أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن اعتقاده بإمكانية التغلب على مرض السرطان في المستقبل المنظور.
وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل: "هناك فرص جيدة للتغلب على مرض السرطان في غضون 10 إلى 20 عاماً".
وأوضح شبان أن التقدم الطبي هائل والبحث العلمي واعد "ومعرفتنا زادت بشكل ملحوظ، وهناك تقدم في اكتشاف السرطان، وفي الوقاية منه".
تجدر الإشارة إلى أن السرطان هو ثاني أكبر سبب للوفاة في ألمانيا بعد أمراض القلب والدورة الدموية.
وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن نحو 25% من حالات الوفاة في ألمانيا في عام 2015 كانت بسبب أمراض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الألماني: سنتغلب على السرطان في غضون 10 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.