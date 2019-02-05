فلسطين تشكو إسرائيل للمحاكم الدولية في "قضية الضرائب"

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية ستتوجه للمحاكم والمؤسسات الدولية، لمواجهة القرارات الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف الحمدالله أن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للسعب الفلسطيني، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي".

وتابع أن "الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام".

ونفى الحمدالله، وجود أي توجه لدى السلطة الفلسطينية لوقف صرف رواتب ومخصصات أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، لافتاً إلى أن "هذه التسريبات الإسرائيلية تأتي بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، في محاولة منها للضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن".

وأكد الحمدالله، أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته.