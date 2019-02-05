الحريري تابعت مشكلة المبنيين المتصدعين في حارة صيدا مع وفد من قاطنيهما

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ وفدا من قاطني المبنيين المتصدعين في العقارين 1236 و1237 في منطقة تلة مار الياس— ​حارة صيدا​ الذين عرضوا لها أوضاعهم وطلبوا دعمها من اجل ايجاد الحلول المناسبة لمشكلتهم.

وابلغت الحريري الوفد انها ستنقل قضيتهم الى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من اجل معالجتها ضمن ملف متكامل مع الجهات الرسمية المعنية.

وكانت الحريري اوفدت المهندسين مازن صباغ و​علي الحاج​ الى موقع احد المبنيين المتصدعين الذي كان صدر قرار عن محافظ ​الجنوب​ باخلائه حيث قاما بالكشف عليه، على ان يتم لاحقا الكشف على المبنى الآخر ورفع تقرير هندسي بوضعهما ليبنى على الشيء مقتضاه.