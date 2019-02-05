نقيب الصحافة: الاحد 10 شباط يوم عطلة للصحافيين لمناسبة عيد مار مارون

اعلن نقيب الصحافة اللبنانية ​عوني الكعكي​ أنه "يصادف يوم السبت في التاسع من شباط 2019 عيد القديس مارون - شفيع الطائفة المارونية، ولما كان هذا العيد هو يوم عطلة، وبما أن الصحافة اللبنانية تعطل عادة أيام السبت، فقد قررت ​نقابة الصحافة​ أن يكون يوم الاحد في العاشر من شباط يوم عطلة للصحافيين، وذلك بالاتفاق مع ​نقابة المحررين​ واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات و​نقابة مخرجي الصحافة​ ومصممي الغرافيك".

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