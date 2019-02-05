تيمور جنبلاط تابع مع خير آلية معالجة اضرار العواصف في الجبل

التقى رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ في مكتبه في كليمنصو، في حضور النائب ​هادي أبو الحسن​، مسؤول مكتب الاشغال في الحزب "التقدمي الاشتراكي" نديم نمور، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب والمهندس ​علي الحاج​. وتناول البحث أضرار ​الأمطار​ والعواصف الثلجية في مناطق الجبل وآليات معالجتها.

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