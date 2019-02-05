السفارة الإيطالية: كونتي سيزور لبنان في 7 شباط الحالي وسيلتقي عون وبري والحريري

أعلنت ​السفارة الإيطالية​ في ​بيروت​ عن زيارة رئيس ​مجلس الوزراء​ الإيطالي، ​جوزيبي كونتي​، إلى ​لبنان​ يوم الخميس في 7 شباط الحالي.

ومن المرتقب أن يلتقي كونتي ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية، العماد ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس النواب​، ​نبيه بري​، ورئيس الوزراء ​سعد الحريري​، وأن يتفقد ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار ​القوات​ الدولية في ​جنوب لبنان​.

وبعد اللقاء في السراي الكبير، يعقد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ونظيره اللبناني مؤتمرا صحافيا مشتركا.