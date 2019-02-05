بري عرض مع سفير قطر للتطورات الراهنة والتقى سفيري الهند والأردن بزيارتين وداعيتين

التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في ​عين التينة​، سفير الهند في ​لبنان​ ​سانجيف ارورا​ في زيارة وداعية.

من ثمّ، استقبل سفير الأردن في لبنان نبيل مصاروه في زيارة وداعية، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة.

كما التقى بري سفير قطر في لبنان ​محمد حسن جابر​ الجابر، وعرض معه للتطورات الراهنة.