جعجع: أتبنى كليا كلام العلامة الأمين عن وثيقة الأخوة الإنسانية

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ "انني أتبنى كلياً ما قاله ​السيد علي الأمين​ عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، لذلك أورده كاملاً كما جاء في الصورة المرفقة"، مشيراً إلى أن "من هذا المنطلق سأختار كل يوم جملة أساسية من الجمل الواردة في الوثيقة رغبة مني في إشاعة أجواء ومناخات هذه الوثيقة على أوسع نطاق ممكن "إنها إعلان مشترك عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا معا من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلا للأجيال القادمة، يأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل، في جو من إدراك النعمة الإلهية الكبرى التي جعلت من الخلق جميعا إخوة".

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