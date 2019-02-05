لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ و​الطائفة الدرزية​ يتعرضان للإستهداف من ​النظام السوري​ وأدواته ونقف الى جانب أهلنا الموحدين ​الدروز​ كطائفة مؤسسة في ​لبنان​ ولا ننسى الوقفات التاريخية المشتركة في ثورة ​الإستقلال​ وقدرنا معا أن نواجه الوصاية حتى الوصول الى دولة سيدة مستقلة".

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي داعما جنبلاط: قدرنا معا مواجهة الوصاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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