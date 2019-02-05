تقي الدين: الحكومة الجديدة هي المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد

اشار رئيس حزب الوفاق الوطني ​بلال تقي الدين​ إلى أن "​الحكومة​ ​الجديدة​ هي المسؤولة اليوم عن إدارة شؤون البلاد واللبنانيين في ظل اوضاع اقتصادية صعبة جداً وازدياد معدلات ​البطالة​ و​الفقر​".

ولفت تقي الدين في بيان له إلى أنه "يجب على الحكومة الجديدة معالجة الكثير من الملفات على الصعد السياسية والأقتصادية والأجتماعية والصحية والبيئية التي تهم المواطنين في معيشتهم ،ومنها معالجة ​مكافحة الفساد​ المستشري وتفعيل دور الرقابة والتفتيش"، مضيفا:"علينا مراقبة عمل هذه الحكومة الجديدة والحكم عليها من خلال أدائها" .