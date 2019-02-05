اشار رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين إلى أن "الحكومة الجديدة هي المسؤولة اليوم عن إدارة شؤون البلاد واللبنانيين في ظل اوضاع اقتصادية صعبة جداً وازدياد معدلات البطالة والفقر".
ولفت تقي الدين في بيان له إلى أنه "يجب على الحكومة الجديدة معالجة الكثير من الملفات على الصعد السياسية والأقتصادية والأجتماعية والصحية والبيئية التي تهم المواطنين في معيشتهم ،ومنها معالجة مكافحة الفساد المستشري وتفعيل دور الرقابة والتفتيش"، مضيفا:"علينا مراقبة عمل هذه الحكومة الجديدة والحكم عليها من خلال أدائها" .
كانت هذه تفاصيل خبر تقي الدين: الحكومة الجديدة هي المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.