الدفاع المدني: نقل جثة عاملة أجنبية من مار روكز- الدكوانة إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة عاملة من التابعية الإثيوبية إلى "​مستشفى بعبدا الحكومي​"، قضت اثر سقوطها من الطبقة الرابعة لأحد المباني السكنية في ​مار روكز​ / ​الدكوانة​ - ​المتن​".

وأوضحت أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصة وإتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".