وجيه البعريني تمنى على دريان انتخاب مفت لعكار: لا يجوز أن يبقى المنصب شاغرا

تمنّى رئيس "التجمع الشعبي العكاري" النائب السابق ​وجيه البعريني​، على مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، بعد نيل ​الحكومة​ الثقة، "انتخاب مفت لعكار لأنّه لا يجوز أن يبقى المنصب شاغرًا، ويجب أن تتمّ عملية الإنتخاب في أسرع وقت ممكن، لأنّ الفراغ في افتاء عكار لا يمكن أن يستمرّ إلى ما شاء الله".

وشدّد خلال زيارته دريان، على "أهمية مساعدة ودعم العلماء في معيشتهم، خصوصًا في الظروف المعيشية الّتي يمرّ بها الوطن"، منوّهًا بـ"وثيقة الاخوة الإنسانية التاريخية الّتي صدرت عن ​البابا فرنسيس​ وشيخ ​الأزهر​ في ​أبو ظبي​، وما لها من أهمية في هذا الوقت الّذي تمرّ به المنطقة العربية والعالم".