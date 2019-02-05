السيطرة على حريق داخل مستشفى الصحة النفسية في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق شب في حديقة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء، والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

انتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم حازم سعد رئيس مباحث الخانكة، وسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها.

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، إن الحريق شب في حديقة المستشفى على مساحة 20 فدانًا وجرى السيطرة عليها، مرجحًا أن يكون السبب "عقب سيجارة".