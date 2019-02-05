إطلاق شركة "كاش كول" لخدمات المدفوعات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت شركة فيكتوري لينك المتخصصة في الخدمات الرقمية المتكاملة، شركة جديدة باسك الشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية "كاش كول" وذلك بالتعاون مع مجموعة "أم.دي.آي.سي" وشركة "سكاتش" لإعمال المقاولات.

وبدأت شركة "كاش كول" لخدمات الدفع الالكتروني، خلال الربع الأخير لعام 2018، في تقديم خدماتها لتحصيل الفواتير وشحن الرصيد للهواتف المحمولة، بحسب بيان صحفي من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقال أحمد محروس الرئيس التنفيذي لشركة كاش كول، إن خدمات الدفع الإلكتروني تمثل جزءًا من استراتيجية تعزيز الشمول المالي لما له من أثر كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وأضاف في بيان صحفي سوف تساهم "كاش كول" في تطوير مجتمع دون أوراق نقدية يساعد على الوصول لشمول مالي كامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو مصرفية، من أجل تقديم تسهيلات أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المتطورة.

وأوضح أن الشركة تستهدف تقديم خدماتها للقطاع الحكومي والأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية.

وتعاقدت كاش كول مع الهيئة القومية للبريد والبنك الزراعي ومشغلي شبكات المحمول، بحسب البيان.