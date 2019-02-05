- 1/2
- 2/2
ذكر موقع ABC الأمريكي أن رئيس حزب الله اللبناني يتجاهل مخاوف الولايات المتحدة بشأن وزير الصحة جميل جاباك الذي عينته جماعته للحكومة الجديدة، ووصفوه بأنه "أخ موثوق به" يخدم جميع اللبنانيين.
وأضاف الموقع أن حسن نصرالله أكد أن جميل جاباك ليس عضوا في الجماعة المسلحة التي تفرض واشنطن عقوبات عليها وتعتبرها منظمة ارهابية.
ونقل عن تصريحات نصر الله إن "التزاماته الدينية والقانونية"
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تشكلت الأسبوع الماضي بعد توقف دام قرابة تسعة أشهر. وحثت واشنطن الحكومة على ضمان عدم استفادة حزب الله من مواردها.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع أمريكي: حزب الله يتجاهل مخاوف أمريكا من وزير الصحة اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.