موقع أمريكي: حزب الله يتجاهل مخاوف أمريكا من وزير الصحة اللبناني

كتبت- هبة مصطفى

ذكر موقع ABC الأمريكي أن رئيس حزب الله اللبناني يتجاهل مخاوف الولايات المتحدة بشأن وزير الصحة جميل جاباك الذي عينته جماعته للحكومة الجديدة، ووصفوه بأنه "أخ موثوق به" يخدم جميع اللبنانيين.

وأضاف الموقع أن حسن نصر

الله أكد أن جميل جاباك ليس عضوا في الجماعة المسلحة التي تفرض واشنطن عقوبات عليها وتعتبرها منظمة ارهابية.

ونقل عن تصريحات نصر الله إن "التزاماته الدينية والقانونية"

تضمن عدم إساءة استخدام الأموال العامة، مشيرًا إلى أنه يضمن نجاح جاباك ، بما في ذلك التبرع بأموال حزب الله إلى الوزارة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تشكلت الأسبوع الماضي بعد توقف دام قرابة تسعة أشهر. وحثت واشنطن الحكومة على ضمان عدم استفادة حزب الله من مواردها.