الحكومة اليمنية: اللقاء في عمّان كان إيجابيًّا

وكالات:

أكد رئيس الوفد الحكومي اليمني هادي هيج إثر اجتماع عمان اليوم أن اللقاء في عمّان كان إيجابيا تم فيه التباحث في كافة التفاصيل بشأن الرد على الملاحظات.

وصرح رئيس الوفد الحكومي اليمني في حديث لـ قناة روسيا اليوم أنه "تم استلام الردود ولم ندقق بها بعد"، مضيفا أنه متفائل للتوصل إلى

حل وأنهم يسعون لبناء الثقة، والاجتماع دليل على ذلك.

وأوضح أن هناك بعض المعيقات والتحديات بشأن الإفادات وعليها بعض الملاحظات "لأننا لم نبحث الردود للآن. مثل المشمولين بالقرار الأممي مثل بعض المحاكمين، و نحن بصدد الردود على الملاحظات خاصة على إفادات

سلبية بخصوص قائمة 232".

وأكد أن هذا اللقاء محوري وأساسي خاصة إذا تم الخروج بقائمة حقيقية و"إذا لم نخرج بقائمة سيكون للملف قضايا أخرى".

وأضاف أن هذا الملف متحرك لذلك ستبقى اللقاءات قائمة لأن الحرب مستمرة.

وانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، جولة مفاوضات ثنائية جديدة بين طرفي النزاع اليمني برعاية المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث ومشاركة الصليب الأحمر، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم في السويد حول تبادل الأسرى.