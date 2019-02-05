- 1/2
- 2/2
أشاد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، برجال الإطفاء في باريس الذين نجحوا في إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى سكني مكون من 8 طوابق بالدائرة السادسة عشرة غرب العاصمة "باريس".
وأعرب "فيليب"، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، اليوم الثلاثاء، عن دعمه تأييده الكامل لأسر الضحايا البالغ عددهم 9 وفيات، موضحا أنه سيتم تسليط الضوء على أسباب الحريق الذي وصفه بـ"الحادث المأساوي".
من جانبه، قال المتحدث باسم جهاز الإطفاء الكابتن "كليمان كونيون" - حسبما ذكرت قناة (آر.تي.إل.) الإخبارية الفرنسية اليوم - إن رجال الإطفاء نفذوا العديد من عمليات الإنقاذ، حيث أنقذوا نحو
وشرح الكابتن "كونيون" أسباب الانتشار السريع للحريق، حيث إن هناك عاملان، وهما الأثاث الموجود في جميع الشقق الذي سمح بزيادة النار والسكان الذين فتحوا أبواب الطوارئ، التي سمحت بشكل طبيعي بانتشار النار.
وقال الكابتن "فاليريان فويت"، المتحدث باسم رجال الإطفاء، إن حصيلة ضحايا الحريق لا تزال مؤقتة، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 9 حالات وفاة، وذلك بعد العثور
ووردت معلومات للقناة تفيد بأن السيدة التي اعتقلت أمضت فترة في مستشفى للأمراض النفسية، كما أنها بعد ما تشاجرت مع جارها قامت بإضرام النار في مركبته، ومن ثم اشعلت النار في الطابق الثاني والسابع والثامن للمبنى الواقع في شارع "إرلنجر"، مشيرة إلى أنه تم مشاهدة هذه السيدة قبل اعتقالها في شارع المبنى تحاول إضرام النار في سيارة وصندوق قمامة، حيث كانت على الأغلب مخمورة.
يذكر أن الحي الذي يقع به المبنى كائن عند أطراف غابة "بوا دو بولونيه" الشاسعة وعلى مقربة من "بارك دي برانس" ملعب نادي "باريس سان جرمان" الرياضي أحد أندية النخبة الفرنسية في جنوب غرب المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تشيد بجهود رجال الإطفاء لإنقاذهم 50 شخصًا وإخماد حريق بمبنى سكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.