الخارجية الروسية: نعتزم مواصلة التعاون مع آسيا الوسطى

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده وطاجيكستان ستواصلان التعاون معًا في تسوية القضايا الإقليمية، لافتًا إلى وجود مصلحة مشتركة لكلا البلدين في تعزيز حماية الحدود ، نظرا للتطورات في أفغانستان.

وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في العاصمة الطاجيكية (دوشنبيه)

في ختام اجتماعه مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين - بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن (موسكو) تعتزم مواصلة التعاون مع دول آسيا الوسطى من أجل إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي لاتزال قائمة هناك، وتعزيز التنمية المتوازنة لكافة دول المنطقة وذلك استنادًا إلى علاقاتها التاريخية، وقاعدتها الاقتصادية المشتركة، التي تم إنشاؤها في عهد "الاتحاد السوفيتي" سابقا، وانطلاقا من المصلحة المشتركة في تحصين الحدود.ومن جانبه ، شدد وزير خارجية طاجيكستان، إلى أهمية ضمان الأمن في المنطقة؛ معربًا عن أمل بلاده في تعزيز التعاون مع (موسكو) في المجال العسكري.