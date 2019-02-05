الخارجية الروسية: نعتزم مواصلة التعاون مع آسيا الوسطى

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده وطاجيكستان ستواصلان التعاون معًا في تسوية القضايا الإقليمية، لافتًا إلى وجود مصلحة مشتركة لكلا البلدين في تعزيز حماية الحدود ، نظرا للتطورات في أفغانستان.
وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في العاصمة الطاجيكية (دوشنبيه)في ختام اجتماعه مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين - بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن (موسكو) تعتزم مواصلة التعاون مع دول آسيا الوسطى من أجل إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي لا
ومن جانبه ، شدد وزير خارجية طاجيكستان، إلى أهمية ضمان الأمن في المنطقة؛ معربًا عن أمل بلاده في تعزيز التعاون مع (موسكو) في المجال العسكري.
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