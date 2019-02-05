الرئيس الفنزويلي يؤكد عدم الرضوخ لرغبة واشنطن في تغيير النظام

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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على أنه لن يخون بلاده عبر الرضوخ لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تغيير النظام في كاراكاس، معتبرًا أنه لن يدون اسمه في سجل تاريخ الخونة.
وأضاف مادورو، في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "لايهمني كيف سيذكرني التاريخ، لكنني لن أكون ضعيفًا أو خائنًا، ولن أدير ظهري للالتزامات التاريخية تجاه شعبي".
ودعا مادورو الجميع إلى التنديد -عبر كل وسائل الاتصال المتوفرة- بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واعتبر مادورو أن "الموارد الطبيعية الهائلة في فنزويلا جعلتها هدفا رئيسيا لواشنطن"، متسائلا: "ما هو سبب إعلان ترامب الحرب على فنزويلا؟" مجيبا أن "السبب هو نفط فنزويلا وثرواتها وذهبها وغازها وحديدها وألماسها وغير ذلك من ثرواتها المادية".
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