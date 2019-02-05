روسيا: نشر قاذفات صواريخ أمريكية باليابان ينتهك معاهدة القوى النووية

وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن نشر قاذفات صواريخ أمريكية في اليابان ينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وأضاف لافروف - خلال كلمة ألقاها في الجامعة الروسية الطاجيكية السلافية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية "عندما يتعلق الأمر بمعاهدة القوى

النووية متوسطة المدى وجزر الكوريل، فثمة صلة خاصة هنا لأن مشكلة وضع قاذفات الدرع الصاروخي الأمريكي العالمية في الأراضي اليابانية من ضمن المشكلات في علاقاتنا مع جيراننا اليابانيين والمتعلقة بالأمن".وتابع "حذرنا زملاءنا اليابانيين عندما كان يتم توريطهم في هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة من أن ذلك سيمثل انتهاكا لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى".يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، قالا - في وقت سابق - إن واشنطن قد تعلق التزاماتها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى بدءا من الثاني من فبراير الجاري.