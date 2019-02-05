أردوغان يتهم الاتحاد الاوروبي بالسعي الى الإطاحة بمادورو على حساب "الديموقراطية"

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم الرئيس التركي رجب إردوغان الثلاثاء الاتحاد الاوروبي بالسعي الى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على حساب "الديموقراطية". وقال إردوغان في خطاب متلفز في اشارة الى الاتحاد الاوروبي "من جهة تتحدثون عن انتخابات وديموقراطية وبعد ذلك تسعون للاطاحة بحكومة عبر العنف والتحايل".

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