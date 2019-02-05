أردوغان: صبر تركيا سينفد إذا لم يخرج المسلحون الأكراد من منبج خلال أسابيع

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن صبر تركيا سينفد قريبا إذا لم يخرج المسلحون الأكراد من مدينة منبج شمالي سورية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان القول اليوم الثلاثاء :"صبر تركيا سينفد قريبا إذا لم يخرج إرهابيو وحدات حماية الشعب (الكردية) من منبج السورية في الأسابيع القليلة القادمة."

وشدد الرئيس التركي على أن منطقة شرق الفرات في سورية تمثل قضية مهمة لتركيا، وأكد ضرورة إقامة منطقة عازلة بها تحت إشراف بلاده.