الان تتابع وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي تتعمد منع وصول المساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تتعمد منع وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول لسلام مستدام ما لم يلتزم الحوثيون بالعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي.
وأضاف في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيا الحوثي تعزز وجودها في الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة وضع نهاية للحرب في اليمن.
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