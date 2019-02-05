شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمّان)

بدأت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتضم اللجنة ممثلين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المقرر أيضاً أن يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة.

وخلال هذه الجولة من الاجتماعات، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.