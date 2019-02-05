شكرا لقرائتكم إيران غاضبة من الاتحاد الأوروبي.. "اتهاماتكم جوفاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت إيران الثلاثاء بيان الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها الصاروخي وسياساتها في المنطقة واتهامه إياها بانتهاك حقوق الإنسان وتدبير مؤامرات اغتيال في أوروبا، وقالت إنها اتهامات "بلا أساس" و"غير بناءة".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء إن "إثارة مثل تلك الاتهامات الجوفاء التي لا أساس لها غير بناء في هذه المرحلة ويتماشى مع أهداف الأعداء الذين يسعون إلى تقويض علاقات إيران مع أوروبا"، بحسب تعبيرها.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين أنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليستية ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعيا طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال الاتحاد في بيان مشترك نادر بشأن إيران "تواصل إيران جهودا لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".

وأضاف "هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".

ويأتي هذا التوتر الجديد في العلاقة بين إيران وأوروبا في وقت تواجه أيضاً "الآلية الأوروبية" INSTEX التي يفترض أن تشكل قناة مالية خاصة لتحويل الأموال على الرغم من العقوبات الأميركية على إيران، وذلك بهدف تسهيل معاملات إيران مع الشركات الأوروبية، عراقيل جمة، من بينها بحسب ما يرى محللون عدم وجود إجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حولها، وهي تقتصر على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة فقط.