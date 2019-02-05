شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: "96 مليون جنيه تكلفة فرش المساجد سنويا.. ولا تكفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن التكلفة المخصصة لفرش المساجد سنويا تبلغ 96 مليون جنيه، منها 36 مليون مخصصة لفرش المساجد في الموازنة، و60 مليون جنيه تدفعها الوزارة من مواردها الذاتية، لأن الميزانية المخصصة غير كافية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن إحلال وتجديد المساجد وخاصة محافظة البحيرة.

وقال "طايع": "بالنسبة لفرش المساجد الكمية تخرج من المصنع في حدود الميزانية المخصصة في موازنة الدولة وهي 36 مليون جنيه، وهي غير كافية، وندعم من الموارد الذاتية بمبلغ 60 مليون جنيه، ليصبح إجمالي التكلفة 96 مليون، ولا تكفي، ونتعاون مع النواب ونستجيب لطلباتهم بفرش المساجد وغيرها، حتي يستطيع النائب تقديم خدمات لأهالي دائرته".

من جانبه، أشار المهندس مجدي أبو عيد، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية، إلي أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلي ارتفاع تكلفة الإحلال والتجديد في المساجد، والوزارة تسعي بقدر الإمكان وفقا للإمكانيات إلى تلبية طلبات إحلال وتجديد المساجد وفقا للأولويات، قائلا: "من فترة كنا بنعمل مثلا 50 مسجد، حاليا العدد أضعاف ويصل إلى نحو 400 مسجد سنويا، وتكلفة المسجد أكثر من 500 ألف جنيه، والميزانية المخصصة لهذا البند 250 مليون، ونضيف لها 100 مليون من الموارد الذاتية".

وبخصوص طلب الإحاطة، قال إن محافظة البحيرة مساحتها كبيرة جدا، وعدد المساجد التى يتم افتتاحها على مستوى الجمهورية كبير، وفى دمنهور بمحافظة البحيرة تم استلام 23 مسجدا العام المالى الماضى.

من جانبه، أشادت النائبة أمانى عزيز وكيل اللجنة الدينية، والتى ترأست اجتماع اليوم، والنائب اللواء شكرى الجندى - عضو اللجنة، بجهود وزارة الأوقاف خلال السنوات الأخيرة.