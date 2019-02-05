شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: الرئيس السيسى هدفه من الإصلاح زيادة فرص العمل ومكافحة الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، لاسيما فيما يتعلق بآخر مؤشرات الأداء الاقتصادى حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة فى مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال "حسب الله" فى بيان له اليوم، إن الرئيس السيسى هدفه الرئيسى من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، خاصة الفقراء والبسطاء من المواطنين، مشيدا بتكليفات الرئيس للحكومة بالعمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل، تكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التى من شأنها الحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة فى صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة وأنها تعد من أهم التحديات التى تواجه عملية التنمية الشاملة التى تهدف الدولة إلى تحقيقها.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعطاء أولوية قصوى لمواجهة كارثة الانفجار السكانى، محذرا من استمرار معدل الزيادة السكانية لخطورتها وأثارها الخطيرة والسلبية على مسيرة الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى جميع أنحاء البلاد.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أنه بلغة الأرقام فإن مسيرة الاصلاح الاقتصادى حققت نجاحات كبيرة بعد وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% فى عام 2018 وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 11.8% بنهاية عام 2017، وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلى 11,1% مقارنة بحوالى 34.2 فى عام 2017.