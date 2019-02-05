تقدم النواب سليم خوري، إدغار معلوف وإدغار طرابلسي بإقتراح قانون يرمي الى اعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم اللاجئين الفلسطينيين وأصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الامني للمخيم من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات.
وأشار النائب سليم خوري الى أن "هذا الاقتراح يضع الدولة امام مسؤولياتها البديهية للمساهمة بالحد الادنى برفع الضرر عن مالكي العقارات التي أقيمت عليها المخيمات الفلسطينية على كل الأراضي، ونتمنى على كافة الكتل النيابية ان تتجاوب معنا بما يخص هذا الإقتراح".
كانت هذه تفاصيل خبر إقتراح قانون لإعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم اللاجئين الفلسطينيين من الضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.