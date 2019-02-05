إقتراح قانون لإعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم اللاجئين الفلسطينيين من الضراب

تقدم النواب ​سليم خوري​، إدغار معلوف و​إدغار طرابلسي​ بإقتراح قانون يرمي الى اعفاء مالكي ​العقارات​ القائم عليها مخيم ​اللاجئين الفلسطينيين​ وأصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الامني للمخيم من ​الضرائب​ والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات.

وأشار النائب سليم خوري الى أن "هذا الاقتراح يضع الدولة امام مسؤولياتها البديهية للمساهمة بالحد الادنى برفع الضرر عن ​مالكي العقارات​ التي أقيمت عليها ​المخيمات الفلسطينية​ على كل الأراضي، ونتمنى على كافة ​الكتل النيابية​ ان تتجاوب معنا بما يخص هذا الإقتراح".