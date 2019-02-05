حسن عن زيارة البابا للامارات: تقارب الأديان السبيل الوحيد للاستقرار

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ على "الأهمية التاريخية التي تمثلها القمة الروحية التي انعقدت في ​الإمارات العربية المتحدة​ لناحية الشكل والمضمون، حيث تؤكد في كل أبعادها أن الحوار والتقارب بين الأديان والشعوب هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والاستقرار لبني البشر في مواجهة التطرف والغلو و​العنف​ على اختلاف مشاربه"، مشددا على "ضرورة العمل على تحصين كل مقومات التلاقي والتواصل الدائم"، منوها بما تضمنه كلام ​البابا فرنسيس​ وشيخ ​الأزهر​ ​أحمد الطيب​ في هذا السياق، موجها التحية الى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة "على ما تبذله من جهود مقدرة في مختلف المجالات إذ تثبت باستضافتها لهذا اللقاء الكبير أن ثقافة الجمع أقوى من كل أنواع التفرقة".

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