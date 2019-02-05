افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن "​شعبة المعلومات​ في زحلة اوقفت احدى النازحات السوريات في منطقة الدلهمية في قضاء زحلة بعد ان قتلت زوجها بدس ثلاث حبوب من المنشط "فياغرا" في كوب النسكافيه داخل خيمتهما في منطقة طليا وتسببت الحبوب بتعرض زوجها الى جرحة قلبية توفي على اثرها، مشيرا الى ان "الزوجة اعترفت ببجريمتها التي اقترفتها بالتعاون مع عشيقها الذي اوقف ايضا".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف سورية اقدمت على قتل زوجها بالتعاون مع عشيقها بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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