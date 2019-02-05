وهاب: نرفض الإساءة لأي رمز من رموز طائفتنا وضد إستعمال العنف

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى انه "دفعت الأوضاع المشحونة والمتوترة في الجبل بظل تصاعد حدة الخطاب السياسي، برئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى التنبيه من خطورة الوضع، وتوجه الى الرفاق والمناصرين في تسجيل صوتي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي داعياً الى عدم الإنجرار الى أي إشكال في منطقة الجبل حيث هناك سعي لإفتعال مشكل، مؤكداً أننا لسنا طرف في أي مشكل قد يقع في الجبل، وبالتالي ممنوع حصول ضربة كف أو سقوط نقطة دم واحدة لأنه إستهداف للجميع بحال حصوله".

من جهة ثانية أشار وهاب الى أنه "تواصل مع إدارة ​قناة الجديد​ واعتبر أنه من المفترض إصادر بيان يعتذرون فيه عن الذي حصل، فنحن نرفض الإساءة لأي رمز من رموز طائفتنا، ونحن ضد إستعمال ​العنف​ ولكن هناك ردود فعل تحصل".

كما حذر وهاب من أي توتير للأجواء لا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وشدد على ضرورة التعاون حتى مع مَن نعتبرهم "خصوماً" في الجبل، وختم وهاب مؤكداً رفع الغطاء عن أي شخص لا يلتزم بهذه التوجيهات