بستاني تسلمت وزارة الطاقة: لمواجهة الاستحقاقات وعلى راسها ملف الكهرباء

اقيم في وزارة الطاقة والمياه حفل تسلم وتسليم بين الوزير السابق ​سيزار ابي خليل​ والوزيرة ندى بستاني.

وفي كلمة له اشار ابي خليل الى أن "هناك لحظات سعيدة في الوزارة عند تحقيق الانجازات ولكن عندما يتم شن حملات الافتراء تكون لحظات صعبة".وشكر ابي خليل "فريق العمل الذي رافقني لمدة 10 سنوات"، مضيفا:"اطلب منكم الاستمرار في نفس التصميم الى جانب معالي الوزيرة ونحن سنحمي ظهوركم في ​مجلس النواب​ وال​سياسة​".

من جهتها أكدت البستاني أنه "لست غريبة عن الوزارة واستلمها من زميلي الذي انجز الكثير فيها"، مشددة على انه "سأستمر في الخطط التي عملنا عليها"، مؤكدة انه " سنعمل كفريف عمل مع كل المؤسسات والادارات لمواجهة الاستحقاقات الرئيسية وعلى راسها ملف الكهرباء".