مكتب المشنوق الإعلامي: الوزير طلب إزالة الحواجز لانتفاء الأسباب الأمنية

اشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ الى انه "صباح اليوم طلب المشنوق من المسؤولين الأمنيين في ​وزارة الداخلية​ إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ ​مكافحة الإرهاب​ الذي خاضه منذ خمس سنوات".

اضاف البيان انه "من المعروف أنّه ستتمّ غداً عملية التسلّم والتسليم بين الوزير المشنوق والوزيرة ريّا الحسن، الساعة 12 ظهراً، في وزارة الداخلية".