اشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الى انه "صباح اليوم طلب المشنوق من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات".
اضاف البيان انه "من المعروف أنّه ستتمّ غداً عملية التسلّم والتسليم بين الوزير المشنوق والوزيرة ريّا الحسن، الساعة 12 ظهراً، في وزارة الداخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب المشنوق الإعلامي: الوزير طلب إزالة الحواجز لانتفاء الأسباب الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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