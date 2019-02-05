وزير الاقتصاد الايراني: ستتوفر الارضية لخفض سعر صرف العملة الصعبة

أكد وزير الاقتصاد في الجمهورية الاسلامية ال​ايران​ية فرهاد دجبسند أن "وضع العملة الصعبة في ايران مستقر في الوقت الحاضر، وستتوفر الارضية لخفض سعر صرف العملة الصعبة"، مشيراً إلى أن "​البنك المركزي​ من خلال الهيكليات والسياسات الخاصة بالعملة الصعبة بصدد إقرار التعادل في العملة الصعبة بدون اتخاذ سياسات قامعة، ونأمل ان تتحسن الظروف وفي الوقت الحاضر وضع العملة الصعبة مستقر، وستتوفر الارضية لخفض أسعار الصرف".

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